Застосовують балістику: хусити посилили удари по судах у Червоному морі

Атаки з боку Ємену вразили два кораблі під прапором Ліберії. Деякі країни замислюються про припинення контейнерних перевезень через Червоне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Безпілотник атакував судно під прапором Ліберії "Аль-Джасре". Це викликало пожежу, яку потім загасили.

Під час другої атаки хусити випустили дві ракети по кораблю під ліберійським прапором. Одна з ракет потрапила в корабель та викликала пожежу. На запит корабля відгукнувся американський військовий корабель "Мейсон".

Раніше того ж дня хусіти пригрозили атакувати судно MSC Alanya, яке йшло на північ у південній частині Червоного моря. Вони наказали судну розвернутися та йти на південь. Американських сил у цьому районі не було, але вони підтримували зв'язок із судном, і воно продовжило свій шлях на північ.

"У жодному з трьох атакованих кораблів не було зареєстровано жодних травм, але ця остання хвиля атак є ще однією демонстрацією величезного ризику для міжнародного судноплавства, викликаного цими діями хуситів", - сказали в Центральному командуванні.

За словами хуситів, обидва судна прямували до Ізраїлю. Група заявила, що хоче підтримати палестинців, оскільки ізраїльські сили ведуть війну проти пов'язаних із Іраном бойовиків ХАМАС у секторі Газа.

Згідно з серверами відстеження, "Аланія", і "Palatium III" вказали як пункт призначення Джідду в Саудівській Аравії.

"Ми продовжимо перешкоджати заходу всіх суден до ізраїльських портів доти, доки не буде доставлено продукти харчування та ліки, яких потребує наш народ у секторі Газа", - сказали у своїй заяві хусити

За інформацією Reutrers, у п'ятницю данська судноплавна компанія AP Moller-Maersk призупинила всі контейнерні перевезення через Червоне море до повідомлення.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Раніше ми повідомляли, що хусити вдарили по комерційному танкеру в Червоному морі, внаслідок чого виникла пожежа і судно зазнало пошкоджень.

До речі, єменські хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі , що прямуватимуть до Ізраїлю.