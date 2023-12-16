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Датская компания приостановила перевозку через Красное море после нападения хуситов

Фото: Датская компания приостановила перевозку через Красное море после нападения хуситов (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приняла решение приостановить контейнерные перевозки через Красное море на фоне нападений со стороны хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"После инцидента, едва не произошедшего с судном Maersk Gibraltar вчера, и еще одного нападения на контейнеровоз сегодня, мы дали указание всем судам Maersk, которые должны пройти через Баб-эль-Мандабский пролив, приостановить свое путешествие до дальнейших сообщений", - говорится в заявлении компании.

В четверг компания сообщала о том, что ее судно Maersk Gibraltar было обстреляно ракетой во время путешествия в Саудовскую Аравию. 

В частности в пятницу Maersk опровергла заявление хуситов о том, что ополченцы нанесли удар по судну, которое направлялось в Израиль. Боевики, со своей стороны, утверждали о проведении операции против контейнеровоза во время которой якобы попали по нему беспилотником. Впрочем, не предоставили никаких доказательств своим словам. 

"Недавние нападения на коммерческие суда в этом районе вызывают тревогу и представляют значительную угрозу безопасности моряков", - говорится в заявлении.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

Сегодня, 16 декабря, стало известно об атаке беспилотника на судно под флагом Либерии "Аль-Джасре". В частности, хуситы выпустили две ракеты по еще одному кораблю, который после этого направил запрос американскому военному кораблю.

В тот же день боевики угрожали нападением на судно MSC Alanya, которое шло на север в южной части Красного моря.

Также недавно хуситы запустили крылатую ракету наземного базирования по коммерческому танкеру Strinda, вызвав пожар и серьезные повреждения.

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