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Данные о силах ВСУ в Северодонецке закрыты. Минобороны призывает не вредить операции

Фото: Александр Мотузяник, спикер Минобороны (armyinform com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Информация о местах пребывания подразделений Вооруженных сил Украины является закрытой. В частности, не раскрываются и данные о позициях украинских войск в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе включительно с Северодонецком является закрытой. Мы об этом не говорим", - сказал он.

Мотузяник просит украинцев сосредоточить внимание на информации, которую подает Генштаб и Минобороны.

Он также призывает журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в пределах информации, которая является открытой.

"Не нужно вредить проведению оборонительной операции", - добавил спикер Минобороны.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка.

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Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныАлександр Мотузяник