Данные о силах ВСУ в Северодонецке закрыты. Минобороны призывает не вредить операции

"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе включительно с Северодонецком является закрытой. Мы об этом не говорим", - сказал он.

Мотузяник просит украинцев сосредоточить внимание на информации, которую подает Генштаб и Минобороны.

Он также призывает журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в пределах информации, которая является открытой.

"Не нужно вредить проведению оборонительной операции", - добавил спикер Минобороны.