Дані про сили ЗСУ в Сєвєродонецьку закриті. Міноборони закликає не шкодити операції

"Інформація стосовно того, чи перебувать частини ЗСУ в певному районі включно з Сєвєродонецьком є закритою. Ми про це не говоримо", - сказав він.

Мотузяник просить українців зосередити увагу на інформації, яку подає Генштаб і Міноборони.

Він також закликає журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

"Не потрідно шкодити проведенню оборонної операції", - додав спікер Міноборони.