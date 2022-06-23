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Войска РФ пытаются окружить части ВСУ у Лисичанска, продолжаются бои, - Генштаб

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Четверг 23 июня 2022 07:25
Войска РФ пытаются окружить части ВСУ у Лисичанска, продолжаются бои, - Генштаб Войска РФ пытаются окружить части ВСУ у Лисичанска (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сосредоточили основные усилия на взятии Северодонецка, также наступают с целью окружения войск ВСУ в районе Лисичанска. Войска РФ также захватили Лоскутовку и Рай-Александровку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил республики Беларусь.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. В районе сконцентрированы три батальонных тактических группы из состава первой танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.

На Харьковском направлении подразделения армии РФ стараются не допустить выход Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Славянском направлении группировка российских войск все усилия сосредоточила на улучшении тактического положения, также ведет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец.

Также российские военные пытаются создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки в районе Изюма оккупанты переместили два танковых подразделения.

На Бахмутском направлении войска противника наступают в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка, также пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы перерезать трассу Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении, в район населенного пункта Новотошковское, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

На Южнобужском направлении подразделения противника укрепляют оборону. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области. На Криворожском направлении российские военные осуществляют инженерное усовершенствование позиций.

Напомним, ранее стало известно, что днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района погибли местные жительницы.

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Вооруженные силы Украины Северодонецк Лисичанск Генштаб ВСУ Войска РФ
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