Войска РФ пытаются окружить части ВСУ у Лисичанска, продолжаются бои, - Генштаб
Оккупанты сосредоточили основные усилия на взятии Северодонецка, также наступают с целью окружения войск ВСУ в районе Лисичанска. Войска РФ также захватили Лоскутовку и Рай-Александровку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил республики Беларусь.
На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. В районе сконцентрированы три батальонных тактических группы из состава первой танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск.
На Харьковском направлении подразделения армии РФ стараются не допустить выход Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.
На Славянском направлении группировка российских войск все усилия сосредоточила на улучшении тактического положения, также ведет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец.
Также российские военные пытаются создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки в районе Изюма оккупанты переместили два танковых подразделения.
На Бахмутском направлении войска противника наступают в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка, также пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы перерезать трассу Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении, в район населенного пункта Новотошковское, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.
На Южнобужском направлении подразделения противника укрепляют оборону. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области. На Криворожском направлении российские военные осуществляют инженерное усовершенствование позиций.
Напомним, ранее стало известно, что днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района погибли местные жительницы.
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