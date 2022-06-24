ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинским военным придется отойти от Северодонецка, - Гайдай

Новина українською →
Северодонецк, Пятница 24 июня 2022 08:38
Украинским военным придется отойти от Северодонецка, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженным силам Украины придется отойти от Северодонецка. Потому что находиться на разбитых позициях нет смысла - растет число погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла", - заявил он.

По словам главы ОВА, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка. Также они пытаются окружить войска ВСУ в районе Лисичанска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк Война в Украине Война России против Украины
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине