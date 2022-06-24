Данные о силах ВСУ в Северодонецке закрыты. Минобороны призывает не вредить операции
Информация о местах пребывания подразделений Вооруженных сил Украины является закрытой. В частности, не раскрываются и данные о позициях украинских войск в Северодонецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.
"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе включительно с Северодонецком является закрытой. Мы об этом не говорим", - сказал он.
Мотузяник просит украинцев сосредоточить внимание на информации, которую подает Генштаб и Минобороны.
Он также призывает журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в пределах информации, которая является открытой.
"Не нужно вредить проведению оборонительной операции", - добавил спикер Минобороны.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.
Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка.