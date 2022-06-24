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Дані про сили ЗСУ в Сєвєродонецьку закриті. Міноборони закликає не шкодити операції

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 15:46
Дані про сили ЗСУ в Сєвєродонецьку закриті. Міноборони закликає не шкодити операції Фото: Олександр Мотузяник, речник Міноборони (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформація щодо місць перебування підрозділів Збройних сил України є закритою. Зокрема, не розкриваються дані і про позиції українських військ у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Інформація стосовно того, чи перебувать частини ЗСУ в певному районі включно з Сєвєродонецьком є закритою. Ми про це не говоримо", - сказав він.

Мотузяник просить українців зосередити увагу на інформації, яку подає Генштаб і Міноборони.

Він також закликає журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

"Не потрідно шкодити проведенню оборонної операції", - додав спікер Міноборони.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відійти від Сєвєродонецька.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

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Міністерство оборони України Збройні сили України Олександр Мотузянік
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