ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дані про поранених моряків не підтверджені жодними довідками, - омбудсмен

Новини » Політика    10.01.2019 - 16:08
Дані про поранених моряків не підтверджені жодними довідками, - омбудсмен
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова зазначила, що розуміє незадоволення рідних військовополонених

Інформація про поранених військовополонених українських моряків наразі не підтверджена жодною медичною довідкою. Про це сказала журналістам  уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з родичами військовополонених моряків в Одесі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

За словами Денісової, вона отримала дані про стан моряків, однак жодного підтвердження медичними довідками вони не мають.

"Безумовно, рідні хочуть отримати інформацію про поранених. Я таку інформацію отримала, але вона не підтверджена жодною медичною довідкою. Я про це говорю. Я безумовно спілкуюсь з ними і пишу листи. Вони оприлюднені. Але розумієте, коли я ще минулого разу була в Російській Федерації, і тоді ще пані Москалькова говорила про те, що вона жодний папірець не підпише. Тому що вона знає, що наслідки можуть бути", - сказала уповноважена.

Вона додала, що розуміє незадоволення рідних військовополонених.

"Безумовно, рідні не задоволені. Як може бути задоволена людина, в якої син у полоні в Російській Федерації. Щоб ми зараз не робили, поки немає результату, буде незадоволення", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Євросоюз учергове закликає Російську Федерацію (РФ) негайно звільнити політв'язня Павла Гриба, кримськотатарського активіста Едему Бекирова і усіх захоплених українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що військовополонених моряків, утримуваних у Російській Федерації, можливо вдасться звільнити до виборів.

Додамо також, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання у заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Денісова анонсувала поїздку до Москви на зустріч з моряками Захоплені українські моряки забезпечені 30 адвокатами, - Денісова
Новини України Російська ФедераціяморякиДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся