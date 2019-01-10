Дані про поранених моряків не підтверджені жодними довідками, - омбудсмен

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова зазначила, що розуміє незадоволення рідних військовополонених

Інформація про поранених військовополонених українських моряків наразі не підтверджена жодною медичною довідкою. Про це сказала журналістам уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова після зустрічі з родичами військовополонених моряків в Одесі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

За словами Денісової, вона отримала дані про стан моряків, однак жодного підтвердження медичними довідками вони не мають.

"Безумовно, рідні хочуть отримати інформацію про поранених. Я таку інформацію отримала, але вона не підтверджена жодною медичною довідкою. Я про це говорю. Я безумовно спілкуюсь з ними і пишу листи. Вони оприлюднені. Але розумієте, коли я ще минулого разу була в Російській Федерації, і тоді ще пані Москалькова говорила про те, що вона жодний папірець не підпише. Тому що вона знає, що наслідки можуть бути", - сказала уповноважена.

Вона додала, що розуміє незадоволення рідних військовополонених.

"Безумовно, рідні не задоволені. Як може бути задоволена людина, в якої син у полоні в Російській Федерації. Щоб ми зараз не робили, поки немає результату, буде незадоволення", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Євросоюз учергове закликає Російську Федерацію (РФ) негайно звільнити політв'язня Павла Гриба, кримськотатарського активіста Едему Бекирова і усіх захоплених українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що військовополонених моряків, утримуваних у Російській Федерації, можливо вдасться звільнити до виборів.

Додамо також, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання у заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.