Данные о погибшем на протестах в Беларуси не подтвердились

Информация о погибшем на в ходе вчерашних протестов в Беларуси не подтвердилась. Избитый силовиками Евгений Заичкин уже готовится к выписке из больницы.

Об этом рассказал сам Заичкин, передает БЕЛСАТ в Telegram.

По его словам, задержание произошло, когда он с протестующими шел к минской стеле.

"Подъехал автобус, выскочили 5-6 ОМОНовцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, дубинкой ударили, первый удар по лицу - сразу хлынула кровь, потом били по телу", - отметил Заичкин.

Он добавил, что его задержали, но, когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.

"Я был в больнице, там был милиционер, я ему рассказал, что случилось, расписался. Он ушел. Пришел врач, я попросил его отпустить домой. Он сказал, что переломов нет, могу пойти, если хочу", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о первом погибшем в ходе протестов; информацию об этом распространил один из Telegram-каналов.

Кроме того, общественность потрясли кадры того, как милицейский автозак в Минске сбил одного из протестующих.