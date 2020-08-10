Данные о погибшем на протестах в Беларуси не подтвердились

Ранее сообщалось о якобы гибели избитого силовиками Евгения Заичкина
Информация о погибшем на в ходе вчерашних протестов в Беларуси не подтвердилась. Избитый силовиками Евгений Заичкин уже готовится к выписке из больницы.
Об этом рассказал сам Заичкин, передает БЕЛСАТ в Telegram.
По его словам, задержание произошло, когда он с протестующими шел к минской стеле.
"Подъехал автобус, выскочили 5-6 ОМОНовцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, дубинкой ударили, первый удар по лицу - сразу хлынула кровь, потом били по телу", - отметил Заичкин.
Он добавил, что его задержали, но, когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.
"Я был в больнице, там был милиционер, я ему рассказал, что случилось, расписался. Он ушел. Пришел врач, я попросил его отпустить домой. Он сказал, что переломов нет, могу пойти, если хочу", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось о первом погибшем в ходе протестов; информацию об этом распространил один из Telegram-каналов.
Кроме того, общественность потрясли кадры того, как милицейский автозак в Минске сбил одного из протестующих.