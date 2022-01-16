Данные миллионов украинских автовладельцев не пострадали при кибератаке, - Госспецсвязь

В результате кибератаки на украинские правительственные сайты потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Реестр с данными автовладельцев не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь).

В Госспецсвязи отметили, что в реестр автовладельцев возобновит работу в ближайшее время. Для этого специалисты МТСБУ готовят новую "чистую" информационную инфраструктуру.

"В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал госуслуг "Дия".

Отметим, по данным Минцифры, за кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия.

Как сообщало РБК-Украина, хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением - это выяснили специалисты Microsoft.