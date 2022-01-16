UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данные миллионов украинских автовладельцев не пострадали при кибератаке, - Госспецсвязь

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате кибератаки на украинские правительственные сайты потерян ряд внешних информационных ресурсов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Реестр с данными автовладельцев не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь).

"В результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что в реестр автовладельцев возобновит работу в ближайшее время. Для этого специалисты МТСБУ готовят новую "чистую" информационную инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал госуслуг "Дия".

Отметим, по данным Минцифры, за кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия.

Как сообщало РБК-Украина, хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением - это выяснили специалисты Microsoft.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосспецсвязиКибератака