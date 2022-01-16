Кибератака на госсайты Украины: Microsoft нашла вредный софт

Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Используемый софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC).

"MSTIC выявил доказательства деструктивной операции вредоносного ПО, нацеленной на несколько организаций в Украине. Это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах-жертвах в Украине 13 января 2022 года", - заявили в компании.

В частности, в компании Microsoft уточнили, что знают "о происходящих геополитических событиях в Украине и окружающем регионе".

"Пока наше расследование продолжается, MSTIC не обнаружил каких-либо заметных связей между этой наблюдаемой активностью, отслеживаемой как DEV-0586, и другими известными группами активности. MSTIC оценивает, что вредоносное ПО, которое выглядит как программа-вымогатель и не имеет механизма восстановления с целью получения выкупа, предназначено для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа", - рассказали эксперты корпорации.

Кроме того, в MSTIC заявили, что вредоносное ПО обнаружено "на десятках пострадавших систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования".

"Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине", - резюмировали в компании.