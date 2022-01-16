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Дані мільйонів українських автовласників не постраждали при кібератаці, - Держспецзв'язок

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті кібератаки на українські урядові сайти втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Реєстр з даними автовласників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок).

"В результаті кібератаки було втрачено ряд зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку зазначили, що до реєстру автовласників відновить роботу найближчим часом. Для цього фахівці МТСБУ готують нову "чисту" інформаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал держпослуг "Дія".

Зазначимо, за даними Мінцифри, за кібератакою на сайти українських держструктур стоїть Росія.

Як повідомляло РБК-Україна, хакерська атака на державні сайти в Україні пов'язана зі шкідливим програмним забезпеченням - це з'ясували фахівці Microsoft.

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