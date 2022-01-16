Дані мільйонів українських автовласників не постраждали при кібератаці, - Держспецзв'язок

В результаті кібератаки на українські урядові сайти втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Реєстр з даними автовласників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок).