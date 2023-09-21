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Данка з топ-100 тенісного рейтингу опинилася у візку в Китаї: відео

Фото: Клара Таусон не витримала незвичайних температурних умов (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Данська тенісистка Клара Таусон не змогла дограти поєдинок у китайському Гуанчжоу через проблеми зі здоров'ям. Її забрали з корту, посадивши у візок для маломобільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

20-річна спортсменка знепритомніла під час матчу проти казашки Путінцевої у 2-му раунді Guangzhou Open. Інцидент трапився на старті третього сету.

Таусон упала на корт посеред поєдинку. Найімовірніше, її стан різко погіршився через аномальну спеку. Тенісистку вивезли у візку, а причиною зняття з турніру згодом назвали тепловий удар. У четвер температура повітря в Гуанчжоу сягала 37-ми градусів.

Таусон потрапила в дорослий тур у 2019 році. Піку рейтингу вона досягла минулого літа, коли опинилася на 33-й сходинці класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Актуальна позиція данки – 76-те місце.

Українка Надія Кіченок пробилася у парний півфінал Гуанчжоу. У дуеті з німкенею Фрідзам вона переграла пару американки Сантамарії та нейтральної росіянки Сізікової. Минулого тижня українсько-німецький тенісний союз виграв титул в японській Осаці.

 

 

До слова, бразилійка Хаддад Майя знялася зі змагань після побутової травми.

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