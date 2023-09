Данка из топ-100 теннисного рейтинга оказалась в коляске в Китае: видео

20-летняя спортсменка потеряла сознание во время матча против казашки Путинцевой во 2-м раунде Guangzhou Open. Инцидент произошел на старте третьего сета.

Таусон упала на корт посреди поединка. Скорее всего, ее состояние резко ухудшилось из-за аномальной жары. Теннисистку вывезли в коляске, а причиной снятия с турнира впоследствии назвали тепловой удар. В четверг температура воздуха в Гуанчжоу достигала 37 градусов.

Таусон попала во взрослый тур в 2019 году. Пика рейтинга она достигла прошлым летом, когда оказалась на 33-й строчке классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальная позиция датчанки – 76-е место.

Украинка Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал Гуанчжоу. В дуэте с немкой Фридзам она обыграла пару американки Сантамарии и нейтральной россиянки Сизиковой. На прошлой неделе украино-немецкий теннисный союз выиграл титул в японской Осаке.

