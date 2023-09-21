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Данка из топ-100 теннисного рейтинга оказалась в коляске в Китае: видео

Фото: Клара Таусон не выдержала необычных температурных условий (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Датская теннисистка Клара Таусон не смогла доиграть поединок в китайском Гуанчжоу из-за проблем со здоровьем. Ее забрали из корта, усадив в коляску для маломобильных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

20-летняя спортсменка потеряла сознание во время матча против казашки Путинцевой во 2-м раунде Guangzhou Open. Инцидент произошел на старте третьего сета.

Таусон упала на корт посреди поединка. Скорее всего, ее состояние резко ухудшилось из-за аномальной жары. Теннисистку вывезли в коляске, а причиной снятия с турнира впоследствии назвали тепловой удар. В четверг температура воздуха в Гуанчжоу достигала 37 градусов.

Таусон попала во взрослый тур в 2019 году. Пика рейтинга она достигла прошлым летом, когда оказалась на 33-й строчке классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальная позиция датчанки – 76-е место.

Украинка Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал Гуанчжоу. В дуэте с немкой Фридзам она обыграла пару американки Сантамарии и нейтральной россиянки Сизиковой. На прошлой неделе украино-немецкий теннисный союз выиграл титул в японской Осаке.

 

 

К слову, бразильянка Хаддад Майя снялась с соревнований после бытовой травмы.

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Теннис