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Елітна тенісистка достроково покинула турнір із накладенням швів: що трапилося

Гвадалахара, Вівторок 19 вересня 2023 12:19
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Елітна тенісистка достроково покинула турнір із накладенням швів: що трапилося Фото: Беатріс Хаддад Майя не зможе вийти на корт у Мексиці (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя змушена була покинути престижний турнір у мексиканській Гвадалахарі внаслідок побутової травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

27-річна латиноамериканка знялася зі змагань після прикрого інциденту в місцевому готелі. Вона травмувала руки в номері закладу гостинності.

"Коли я виходила з душу, то двері просто тріснули, і я зазнала кількох порізів. Мені довелося лягти до лікарні тут, у Гвадалахарі, щоб накласти шви (зокрема, на обидві руки), тож, на жаль, я не зможу зіграти в Мексиці – цьому особливому місці для нас, тенісистів", – написала Хаддад Майя.

Вісімнадцята ракетка світу зізналася, що справи могли бути й гірше. Проте, загалом бразилійка відбулася переляком. Вона вирішила взяти невелику паузу, щоб відновитися і продовжити сезон-2023.

Замість Хаддад Майї місце в основній сітці змагань у Гвадалахарі отримала американка Сакія Вікера. Лакі-лузерка вже встигла на відмові пройти співвітчизницю Коллінс. Наступна суперниця – ще одна представниця США Доулгайд.

До слова, раніше Костюк у трьох сетах переграла Фанг на старті Guadalajara Open.

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