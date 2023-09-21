ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Надія Кіченок у парі вибила дует перших сіяних на шляху в півфінал Гуанчжоу

Гуанчжоу, Четвер 21 вересня 2023 14:21
UA EN RU
Надія Кіченок у парі вибила дует перших сіяних на шляху в півфінал Гуанчжоу Фото: Надія Кіченок (праворуч) вдруге за тиждень дісталася до півфіналу (
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам продовжують підкорювати азійські корти. Цього разу вони пробилися до 1/2 фіналу Guangzhou Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guangzhou Open, 1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Сантамарія/Сізікова – Фрідзам/Н. Кіченок – 0:2 (3:6, 5:7)

Українсько-німецький дует переграв у двох сетах пару американки Сантамарії та нейтральної росіянки Сізікової. Попри перший номер посіву в Китаї, вони проґавили стартовий ривок Фрідзам із Кіченок. Ті з брейком швидко повели 4:1 у середині партії.

Дует американської та російської тенісисток намагався опонувати. Вони навіть здобули пункт на подачі українки з німкенею. Однак, ті миттєво відповіли зворотним брейком, а потім на власній подачі відразу ж закрили сет за 40 хвилин.

Трохи конкурентнішою стала друга партія. Тут дівчата двічі встигли обмінятися брейками до середини сету (3:3). Далі ж обидва дуети взяли невелику паузу та зосередилися на власних подачах. Проте, за рахунку 5:5 Фрідзам і Кіченок ще раз дотиснули суперниць на "чужій" подачі та зі стратегічною перевагою з першої спроби реалізували матчбол.

У півфіналі пара українки та німкені зустрінеться з господарками кортів. Матч проти китаянок Ханью Гуо та Сінью Дзян запланований на 22 вересня. Фінал же змагань відбудеться у суботу, 23 вересня.

До слова, раніше Надія Кіченок тріумфувала в Осаці у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни