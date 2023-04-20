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У Данії заявили, що витоки "Північному потоку" більше не становлять небезпеки для суден

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Четвер 20 квітня 2023 15:14
У Данії заявили, що витоки "Північному потоку" більше не становлять небезпеки для суден Фото: у Данії заявили, що витоки "Північному потоку" більше не становлять небезпеки для суден (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Данське енергетичне агентство заявило, що більше не вважає небезпечним для суден роботу поблизу місць витоків газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Енергетичне агентство рекомендувало владі Данії зняти обмеження на плавання.

Зазначимо, що у вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ зазначали, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.

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