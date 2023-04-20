У Данії заявили, що витоки "Північному потоку" більше не становлять небезпеки для суден
Данське енергетичне агентство заявило, що більше не вважає небезпечним для суден роботу поблизу місць витоків газопроводу "Північний потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Енергетичне агентство рекомендувало владі Данії зняти обмеження на плавання.
Зазначимо, що у вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що німецькі ЗМІ зазначали, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".
Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.
Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.
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