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В Дании заявили, что утечки "Северного потока" больше не представляит опасности для судов

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Четверг 20 апреля 2023 15:14
В Дании заявили, что утечки "Северного потока" больше не представляит опасности для судов Фото: в Дании заявили, что утечки "Северного потока" больше не представляют опасности для судов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Датское энергетическое агентство заявило, что больше не считает опасным для судов работу вблизи мест утечек газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Энергетическое агентство рекомендовало властям Дании снять ограничения на плавание.

Отметим, что в сентябре 2022 года в результате нескольких подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Также сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.

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Северный поток Дания
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