В Дании заявили, что утечки "Северного потока" больше не представляит опасности для судов
Датское энергетическое агентство заявило, что больше не считает опасным для судов работу вблизи мест утечек газопровода "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Энергетическое агентство рекомендовало властям Дании снять ограничения на плавание.
Отметим, что в сентябре 2022 года в результате нескольких подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2".
Напомним, что немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
Также сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.
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