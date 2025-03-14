У Данії нагадали Трампу про міжнародне право після заяв про анексію Гренландії
У Данії відповіли на заяву президента США Дональда Трампа по можливу анексію Гренландії. Йому нагадали про міжнародне право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Данії Ларса Льокке Расмуссена, якого цитує The Guardian.
Міністр закордонних справ Данії відкинув останні зауваження Трампа щодо анексії Гренландії. Він наголосив, що острів не може бути захоплений іншою країною.
"Якщо ви подивитеся на договір НАТО, статут ООН або міжнародне право, Гренландія не може бути анексована", - заявив Расмуссен журналістам.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відповів на питання журналістів щодо свого бачення "потенційної анексії Гренландії".
"Я думаю, що це станеться", - сказав він, додавши, що це нібито потрібно для міжнародної безпеки.
Зазіхання Трампа щодо Гренландії
Варто зазначити, що Дональд Трамп ще під час попереднього президентського терміну говорив про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він знову заявив, що Гренландія повинна стати частиною США.
Днями під час виступу у Конгресі американський президент заявив, що США отримають Гренландію "так чи інакше". У Данії, яка володіє Гренландією, відкидають можливість купівлі острова.
Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, партія якого перемогла на недавніх виборах, відкинув зазіхання Трампа. Він заявив, що Гренландія хоче бути незалежною.
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