У Данії вирахували, що через вибухи "Північні потоки" спорожніють до кінця тижня

"Стан такий, що більше половини газу вийшло з трубопроводів, а останній газ вийде у неділю", - заявив він.

Бетцау припустив, що це призведе до повної зупинки трубопроводів. За його словами, ремонт буде складною процедурою, оскільки газопроводи проходять на глибині від 70 до 90 метрів, а труби мають товщину 12 сантиметрів із сталі та бетону.

При цьому директор зазначив, що збитки навколишньому середовищу мінімальні, але витік газу має значний вплив на клімат. Загальні викиди становитимуть 32% від загальних викидів Данії за весь рік.

"Це особливо важливо, тому що метан набагато більш небезпечний для клімату, ніж CO", - пояснює Бетцау.