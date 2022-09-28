Росія могла розбити "Північні потоки" підводним дроном, - Times

Диверсійна атака на газопроводи "Північний потік- 1" та "Північний потік-2", ймовірно, була заздалегідь спланованою. Для цього могли використати вибуховий пристрій, який скинули в море за кілька тижнів до його підриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Зазначається, що бетонні та сталеві трубопроводи були розірвані очевидними підводними вибухами такої сили, як незначний землетрус.

За словами джерела видання у британській обороні, найбільш ймовірним сценарієм було те, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат із вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

Підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, кілька місяців тому, а потім вибухові пристрої були скинуті поруч із трубопроводом. Так, пристрої можна було б запустити за допомогою джерела шуму певної частоти, яке б скинули у воду в необхідний момент.

Бйорн Лунд, член шведської сейсморозвідувальної мережі зазначив, що могло знадобитися понад 100 кг динаміту або тротилу, щоб викликати такі сильні вибухи.