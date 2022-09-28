В Дании рассчитали, что из-за взрывов "Северные потоки" опустеют к концу недели

"Состояние таково, что больше половины газа вышло из трубопроводов, а последний газ выйдет в воскресенье", - заявил он.

Бетцау предположил, что это приведет к полной остановке трубопроводов. По его словам, ремонт будет сложной процедурой, поскольку газопроводы проходят на глубине от 70 до 90 метров, а трубы имеют толщину 12 сантиметров из стали и бетона.

При этом директор отметил, что ущерб окружающей среде минимальный, но утечка газа имеет значительное воздействие на климат. Общие выбросы составят 32% от общих выбросов Дании за весь год.

"Это особенно важно, потому что метан во много раз более опасен для климата, чем CO", - объясняет Бетцау.