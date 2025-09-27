UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Данії підтвердили, що над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники

Фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили невідомі дрони. Відомо, що було задіяно "кілька потужностей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

"Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники. Було задіяно кілька потужностей", - йдеться у заяві.

Зазначається, що безпілотники були помічені на кількох військових об'єктах, зокрема на авіабазі Скридструп та в Ютландському драгунському полку.

Наразі триває розслідування, тому командування оборони Данії не розголошує подробиці.

"Збройні сили Данії можуть вирішити збивати дрони над військовими об'єктами, враховуючи конкретну загрозу та оцінку ризиків", - додають у відомстві.

 

Невідомі дрони в Європі

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня в небі над Норвегією виявили невідомі безпілотники. Також увечері 22 вересня через дрони зупиняв роботу аеропорт Копенгагена.

А в ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп було зафіксовано проліт дронів.

За даними ЗМІ, у Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військово-морської бази.

ДаніяДрони