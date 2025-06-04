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Данія відмовиться від "ощадливої" політики в ЄС через загрозу з боку Росії

Середа 04 червня 2025 13:10
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Данія відмовиться від "ощадливої" політики в ЄС через загрозу з боку Росії Фото: Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність її країни відмовитися від традиційно жорсткої бюджетної політики ЄС на тлі війни Росії проти України. Вона наголосила, що Європа має терміново змінити підхід до фінансування оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Минулого разу у нас була провідна роль у ощадливій четвірці. Наступного разу ми будемо мати провідну роль в іншій групі", - заявила Фредеріксен на спільній пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою.

Вона мала на увазі альянс з Данії, Швеції, Австрії та Нідерландів, який виступає за обмежене бюджетне зростання в ЄС.

За її словами, Данія збереже прагматичність у перемовинах, але вже не бачить себе частиною "ощадливої сили".

Фредеріксен також закликала до зміни підходів у формуванні нового бюджету ЄС на 20228-2034 роки. Данія головуватиме в Раді ЄС із липня, тож її позиція може стати вирішальною під час переговорів.

Ще у грудні Фредеріксен вперше натякнула на зміну курсу: вона допустила можливість спільного боргу ЄС, який раніше був табу для Данії.

У новорічній промові вона закликала до нових інвестицій та державної підтримки економіки Європи.

За даними джерел, у березні представники Данії взяли участь у закритій зустрічі з колегами зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Нідерландів і Британії.

Там обговорювали ідею створення наднаціонального оборонного банку, який би дозволив закуповувати зброю спільно й за нижчими цінами.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

Зауважимо, що раніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.

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