Данія відмовиться від "ощадливої" політики в ЄС через загрозу з боку Росії

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність її країни відмовитися від традиційно жорсткої бюджетної політики ЄС на тлі війни Росії проти України. Вона наголосила, що Європа має терміново змінити підхід до фінансування оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Минулого разу у нас була провідна роль у ощадливій четвірці. Наступного разу ми будемо мати провідну роль в іншій групі", - заявила Фредеріксен на спільній пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою.

Вона мала на увазі альянс з Данії, Швеції, Австрії та Нідерландів, який виступає за обмежене бюджетне зростання в ЄС.

За її словами, Данія збереже прагматичність у перемовинах, але вже не бачить себе частиною "ощадливої сили".

Фредеріксен також закликала до зміни підходів у формуванні нового бюджету ЄС на 20228-2034 роки. Данія головуватиме в Раді ЄС із липня, тож її позиція може стати вирішальною під час переговорів.

Ще у грудні Фредеріксен вперше натякнула на зміну курсу: вона допустила можливість спільного боргу ЄС, який раніше був табу для Данії.

У новорічній промові вона закликала до нових інвестицій та державної підтримки економіки Європи.

За даними джерел, у березні представники Данії взяли участь у закритій зустрічі з колегами зі Швеції, Фінляндії, Польщі, Нідерландів і Британії.

Там обговорювали ідею створення наднаціонального оборонного банку, який би дозволив закуповувати зброю спільно й за нижчими цінами.