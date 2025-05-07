Данія викликає посла США через Гренландію: ми не шпигуємо між друзями

Данія викликала посла США після повідомлень про посилення американського шпигунства в Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен викликав американського посла на зустріч до Міністерства закордонних справ.
Це відбувається після того, як американська газета Wall Street Journal сьогодні написала, що Сполучені Штати посилять шпигунство проти Гренландії.
"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо між друзями... Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує", - наголосив він.
Він пояснив, що зустріч з послом допоможе побачити, чи можна спростувати цю інформацію, яка його тривожить.
"І хоча б для того, щоб ми могли висловити свою точку зору. Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії", - каже Расмуссен.
Зауважимо, що історія шпигунства з'явилася після великої політичної кризи між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами, спровокованої бажанням американського президента Дональда Трампа захопити Гренландію.
Зауважимо, що раніше сьогодні The Wall Street Journal написало, що США активізували розвідку щодо Гренландії.
В статті зазначається, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова.
Раніше ми писали, що президент Трамп заявив, що не виключає можливість використання військової сили для захоплення Гренландії.
Водночас повідомлялося, що у Данії порадили Венсу змінити тон заяв щодо Гренландії та закликали спільно працювати над безпекою в Арктиці.
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