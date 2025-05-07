Дания вызывает посла США из-за Гренландии: мы не шпионим между друзьями

Дания вызвала посла США после сообщений об усилении американского шпионажа в Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла на встречу в Министерство иностранных дел.
Это происходит после того, как американская газета Wall Street Journal сегодня написала, что Соединенные Штаты усилят шпионаж против Гренландии.
"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим между друзьями... Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит", - подчеркнул он.
Он пояснил, что встреча с послом поможет увидеть, можно ли опровергнуть эту информацию, которая его тревожит.
"И хотя бы для того, чтобы мы могли высказать свою точку зрения. Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", - говорит Расмуссен.
Заметим, что история шпионажа появилась после большого политического кризиса между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами, спровоцированного желанием американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию.
Заметим, что ранее сегодня The Wall Street Journal написало, что США активизировали разведку относительно Гренландии.
В статье отмечается, что спецслужбам приказали сосредоточиться на сборе данных о движении за независимость острова.
Ранее мы писали, что президент Трамп заявил, что не исключает возможность использования военной силы для захвата Гренландии.
В то же время сообщалось, что в Дании посоветовали Венсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике.
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