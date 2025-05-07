Дания вызывает посла США из-за Гренландии: мы не шпионим между друзьями

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла на встречу в Министерство иностранных дел.

Это происходит после того, как американская газета Wall Street Journal сегодня написала, что Соединенные Штаты усилят шпионаж против Гренландии.

"Я прочитал статью, и она меня очень беспокоит. Потому что мы не шпионим между друзьями... Я не могу знать, происходит ли это, потому что об этом написано в газете. Но те, кто высказывается, не очень решительно опровергают это. И это меня беспокоит", - подчеркнул он.

Он пояснил, что встреча с послом поможет увидеть, можно ли опровергнуть эту информацию, которая его тревожит.

"И хотя бы для того, чтобы мы могли высказать свою точку зрения. Это очень тревожно, если кто-то имеет такой подход, как сейчас, для получения разведывательных данных в Дании и Гренландии", - говорит Расмуссен.