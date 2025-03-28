Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд для підтримки України

Уряд Данії вирішив виділити 300 млн данських крон (майже 40 млн євро) на інноваційний фонд, який підтримає зростаючу потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Як повідомляється, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен напередодні провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики, який підтримав виділення 300 млн данських крон в інноваційний фонд для підтримки України.
Інноваційний фонд буде зосереджений, серед іншого, на технологічних сферах, пов'язаних з електронною війною та безпілотниками, де технології швидко розвиваються і де нові технологічні рішення мають значний вплив на поле бою.
"Немає сумнівів, що Україна має велику потребу протистояти масованому тиску, який відчуває на фронті з боку російських військ. Розробка нових технологічних рішень на полі бою - це один зі способів, за допомогою якого українці можуть врівноважити російську перевагу, і кошти інноваційного пулу допоможуть це зробити. Важливо, щоб ми продовжували надавати підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу", - зазначив Поульсен.
Нагадаємо, у грудні минулого року Данія виділила 2,1 млрд данських крон (близько 281 млн євро) на пакет допомоги для України. Його ціль - посилити українську протиповітряну оборону.
Також Данія передала Україні винищувачі F-16.
Окрім того, Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.