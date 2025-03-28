Дания выделит почти 40 млн евро на инновационный фонд для поддержки Украины

Как сообщается, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне провел консультации с Комитетом по вопросам внешней политики, который поддержал выделение 300 млн датских крон в инновационный фонд для поддержки Украины.

Инновационный фонд будет сосредоточен, среди прочего, на технологических сферах, связанных с электронной войной и беспилотниками, где технологии быстро развиваются и где новые технологические решения имеют значительное влияние на поле боя.

"Нет сомнений, что Украина имеет большую потребность противостоять массированному давлению, которое испытывает на фронте со стороны российских войск. Разработка новых технологических решений на поле боя - это один из способов, с помощью которого украинцы могут уравновесить российское преимущество, и средства инновационного пула помогут это сделать. Важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу", - отметил Поульсен.