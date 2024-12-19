Данія оголосила пакет допомоги для посилення ППО України та підтримки F-16

Данія виділила 2,1 млрд данських крон (близько 281 млн євро) на пакет допомоги для України. Його мета - посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

"Одна з найнагальніших потреб України зараз - мати можливість захищатися від російських повітряних ударів. Тому ми віддали пріоритет збільшенню підтримки протиповітряної оборони", - наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також у рамках пакета Данія надає фінансовий внесок у функціонування українських винищувачів F-16.

"У рамках 23-го пакета пожертвувань Данія виділяє 2,1 мільярда датських крон, зокрема, на зміцнення української протиповітряної оборони, які передають через міжнародних партнерів Данії", - сказано в повідомленні відомства.

ППО для України

Нагадаємо, українські урядовці вже неодноразово звертали увагу європейських партнерів на те, що Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту неба від російських дронів і ракет.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя попросив у партнерів надати 19 систем протиповітряної оборони.

За словами глави держави, такі системи необхідні для захисту української критичної інфраструктури.

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