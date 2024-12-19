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Данія оголосила пакет допомоги для посилення ППО України та підтримки F-16

Копенгаген, Четвер 19 грудня 2024 17:24
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Данія оголосила пакет допомоги для посилення ППО України та підтримки F-16 Фото: Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Данія виділила 2,1 млрд данських крон (близько 281 млн євро) на пакет допомоги для України. Його мета - посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

"У рамках 23-го пакета пожертвувань Данія виділяє 2,1 мільярда датських крон, зокрема, на зміцнення української протиповітряної оборони, які передають через міжнародних партнерів Данії", - сказано в повідомленні відомства.

Також у рамках пакета Данія надає фінансовий внесок у функціонування українських винищувачів F-16.

"Одна з найнагальніших потреб України зараз - мати можливість захищатися від російських повітряних ударів. Тому ми віддали пріоритет збільшенню підтримки протиповітряної оборони", - наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

ППО для України

Нагадаємо, українські урядовці вже неодноразово звертали увагу європейських партнерів на те, що Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту неба від російських дронів і ракет.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя попросив у партнерів надати 19 систем протиповітряної оборони.

За словами глави держави, такі системи необхідні для захисту української критичної інфраструктури.

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