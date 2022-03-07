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Дания увеличит расходы на оборону и откажется от российского газа

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Копенгаген, Понедельник 07 марта 2022 03:55
Дания увеличит расходы на оборону и откажется от российского газа Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и откажется от российского газа в ответ на вторжение России в Украину. С этим согласились основные парламентские партии страны.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Бессмысленная и жестокая атака Путина на Украину возвестила новую эру в Европе, новую реальность", - сказала Фредериксен.

По ее словам, основные парламентские партии согласились с тем, что Дания должна отказаться от российского газа как можно скорее. При этом она отметила, что сроки пока не оговаривались.

Фредериксен также заявила, что Дания планирует значительно увеличить расходы на оборону. Ожидается, что к 2033 году военный бюджет страны может достичь 2% ВВП, что эквивалентно увеличению ежегодных расходов на оборону примерно на 18 млрд датских крон (2,65 млрд долларов).

Напомним, ранее правительства Дании и США начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое предусматривает размещение на датской территории американских военных.

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