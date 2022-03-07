Данія збільшить витрати на оборону і відмовиться від російського газу

Данія значно збільшить свій оборонний бюджет і відмовиться від російського газу у відповідь на вторгнення Росії в Україну. З цим погодилися основні парламентські партії країни.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Безглузда і жорстока атака Путіна на Україну сповістила нову еру в Європі, нову реальність", - сказала Фредеріксен.

За її словами, основні парламентські партії погодилися з тим, що Данія повинна відмовитися від російського газу якомога швидше. При цьому вона зазначила, що терміни поки не обумовлювалися.

Фредеріксен також заявила, що Данія планує значно збільшити витрати на оборону. Очікується, що до 2033 року військовий бюджет країни може досягти 2% ВВП, що еквівалентно збільшенню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 млрд Данських крон (2,65 млрд доларів).