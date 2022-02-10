Дания обсуждает с США размещение американских военных в стране

Правительства Дании и Соединенных Штатов начали переговоры о новом оборонном соглашении. В частности, соглашение может включать присутствие американских войск и военной техники на датской земле

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, переговоры, которые были проведены по просьбе Соединенных Штатов, начались после того, как Вашингтон в последние годы укрепил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии.

"Такое соглашение непосредственно между США и Данией откроет возможности для нового сотрудничества и деятельности в ряде отдельных военных областей в Дании. Это может включать размещение американских солдат в Дании", - заявила Фредериксен.