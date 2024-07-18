Данія приєдналася до бойкоту засідань Ради ЄС під час головування Угорщини

Турне Орбана

На початку липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед мирними переговорами з РФ.

Пізніше Орбан вирушив на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім – до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном.

Своєю чергою, посли країн ЄС розкритикували Орбана за його "мирну місію". Водночас депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права вето.

Бойкот Угорщини

Після поїздок Орбана до Китаю та Росії шість країн заявили, що не відправлятимуть своїх міністрів на засідання Угорщини, які будуть організовані в рамках її головування в Раді ЄС. Зокрема, бойкот оголосили Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

При цьому Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує візит Орбана до Росії, в якій йдеться про те, що асамблея ЄС "вважає, що це порушення має спричинити наслідки для Угорщини".

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