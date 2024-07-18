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Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии

Фото: глава МИД Дании Ларс Расмунссен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дания не будет направлять министров на неофициальные правительственные встречи, связанные с председательством Венгрии в ЕС в июле, в знак протеста против "мирных инициатив" премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительство хочет четко дистанцироваться от того, как Венгрия вела себя с Украиной в первые недели председательства", - заявил он. 

По словам министра, пока Дания будет направлять гражданских служащих только для освещения неофициальных министерских встреч в Венгрии.

Турне Орбана

В начале июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, где он предложил, чтобы Украина прекратила огонь перед мирными переговорами с РФ.

Позже Орбан отправился на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем - в Китай для встречи с Си Цзиньпином.

В свою очередь послы стран ЕС разкритиковали Орбана за его "мирную миссию". В то же время депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права вето.

Бойкот Венгрии

После поездок Орбана в Китай и Россию шесть стран заявили, что не будут отправлять своих министров на заседания Венгрии, которые будут организованны в рамках ее председательства в Совете ЕС. В частности, бойкот объявили Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

При этом Европарламент принял резолюцию, осуждающую визит Орбана в Россию, в которой говорится, что ассамблея ЕС "считает, что это нарушение должно повлечь за собой последствия для Венгрии".

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