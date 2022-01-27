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Дания предоставила Украине финансовую помощь для усиления безопасности

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Четверг 27 января 2022 20:11
Дания предоставила Украине финансовую помощь для усиления безопасности Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Глава МИД высоко оценил решение датского правительства выделить нашей стране 22 млн евро на усиление украинской безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

О чем говорили Кулеба и Фредериксен:

  • Кулеба поблагодарил премьера за проактивную позицию Дании в противодействии агрессии со стороны РФ, а также за сохранение привычного режима работы посольства в Украине;
  • Фредериксен отметила, что эскалация зависит от международного давления на Россию вместе с повышением оборонной способности Украины;
  • стороны договорились о дальнейшей поддержке Дании в процессе реформирования Украины. Ожидается, что нашей стране будет выделено 73 млн евро;
  • Фредериксен согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономической и финансовой стабильности Украины;
  • стороны договорились начать переговоры по подготовке соглашения о строительстве судов на базе украинской инфраструктуры.

"Кулеба высоко оценил решение датского правительства о выделении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности Украины в рамках Программы мира и стабилизации на 2022-2025 годы", - сообщили в МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС планирует как можно быстрее предоставить Украине первый транш финпомощи, однако это будет зависеть от того, как быстро будет завершен меморандум.

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