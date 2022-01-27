Данія надала Україні фінансову допомогу для посилення безпеки
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен. Голова МЗС високо оцінив рішення данського уряду виділити нашій країні 22 млн євро на посилення української безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Про що говорили Кулеба та Фредеріксен:
- Кулеба подякував прем’єру за проактивну позицію Данії у протидії агресії з боку РФ, а також за збереження звичного режиму роботи посольства в Україні;
- Фредеріксен відзначила, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України;
- сторони домовились про подальшу підтримку Данії в процесі реформування України. Очікується, що нашій країні буде виділено 73 млн євро;
- Фредеріксен погодилась розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України;
- сторони домовились розпочати переговори щодо підготовки угоди про будівництво суден на базі української інфраструктури.
"У цьому контексті Кулеба високо оцінив рішення данського уряду про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки України в рамках Програми миру та стабілізації на 2022-2025 роки", - повідомили в МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС планує якнайшвидше надати Україні перший транш фіндопомоги, однак це залежатиме від того, як швидко буде завершено меморандум.