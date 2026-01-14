Данія перекидає війська та техніку до Гренландії після зазіхань США, - ЗМІ

Направлення передових військ

За даними DR, спочатку до Гренландії було направлено так зване передове командування. Його завдання - підготувати логістику та умови на місці для можливого прийняття основних сил у майбутньому.

До складу передових підрозділів входять, зокрема, солдати армійських частин, які мають посилити військову присутність Збройних сил Данії на острові.

Водночас значна частина данських бойових підрозділів наразі задіяна у виконанні військових зобов’язань у країнах Балтії.

Як зазначає видання, у понеділок увечері в аеропорту Нуук, який розташований у столиці Гренландії, приземлився літак Challenger Повітряних сил Данії. Пасажирів забрав білий орендований автомобіль із тонованими вікнами.

Однак журналістам не вдалося підтвердити, чи був цей переліт безпосередньо пов’язаний із посиленням оборони Гренландії.

Арктичний виклик

Після конфіденційного брифінгу Комітету зовнішньої політики парламенту Данії міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зробив коротку заяву для преси щодо ситуації.

"Зараз ми рухаємося вперед з усім питанням більш постійної присутності в Гренландії з боку данських сил оборони, а також за участю інших країн. Так само як ми бачили у 2025 році, коли інші країни НАТО брали участь у навчаннях та тренуваннях у Гренландії, ми побачимо це і у 2026 році", - сказав міністр.

Він також назвав посилення військової присутності "чіткою відповіддю на виклик, з яким стикається Арктика".

Водночас Поульсен не відповів на запитання журналістів, чи перебуває процес посилення оборони вже на активній стадії.

У Командуванні оборони Данії, як пише видання, заявили, що за останній рік рівень активності країни в Арктиці було підвищено.

Зокрема, Збройні сили Данії регулярно проводять тренування для розгортання можливостей в арктичних умовах, а також виконують поточні завдання й готуються до майбутніх операцій відповідно до укладених оборонних угод.