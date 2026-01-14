Дания перебрасывает войска и технику в Гренландию после посягательств США, - СМИ

Направление передовых войск

По данным DR, сначала в Гренландию было направлено так называемое передовое командование. Его задача - подготовить логистику и условия на месте для возможного принятия основных сил в будущем.

В состав передовых подразделений входят, в частности, солдаты армейских частей, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании на острове.

В то же время значительная часть датских боевых подразделений сейчас задействована в выполнении военных обязательств в странах Балтии.

Как отмечает издание, в понедельник вечером в аэропорту Нуук, который расположен в столице Гренландии, приземлился самолет Challenger Воздушных сил Дании. Пассажиров забрал белый арендованный автомобиль с тонированными окнами.

Однако журналистам не удалось подтвердить, был ли этот перелет непосредственно связан с усилением обороны Гренландии.

Арктический вызов

После конфиденциального брифинга Комитета внешней политики парламента Дании министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сделал краткое заявление для прессы по ситуации.

"Сейчас мы движемся вперед со всем вопросом более постоянного присутствия в Гренландии со стороны датских сил обороны, а также с участием других стран. Так же как мы видели в 2025 году, когда другие страны НАТО участвовали в учениях и тренировках в Гренландии, мы увидим это и в 2026 году", - сказал министр.

Он также назвал усиление военного присутствия "четким ответом на вызов, с которым сталкивается Арктика".

В то же время Поульсен не ответил на вопрос журналистов, находится ли процесс усиления обороны уже на активной стадии.

В Командовании обороны Дании, как пишет издание, заявили, что за последний год уровень активности страны в Арктике был повышен.

В частности, Вооруженные силы Дании регулярно проводят тренировки для развертывания возможностей в арктических условиях, а также выполняют текущие задачи и готовятся к будущим операциям в соответствии с заключенными оборонными соглашениями.