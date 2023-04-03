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Данія передасть в Україну 40 тонн енергообладнання

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Понеділок 03 квітня 2023 19:53
Данія передасть в Україну 40 тонн енергообладнання Ілюстративне фото: Данія передасть в Україну 40 тонн енергообладнання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Данії в рамках двостороннього співробітництва передасть Україні енергетичне обладнання вагою 40 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії .

"Руйнування росіянами призвело до того, що українське населення в багатьох місцях тепер не тільки постраждало від жахіть війни, а й вимушене справлятися з повсякденним життям без електрики та води в кранах. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала допомагати скільки може. Я пишаюся тим, що данські компанії та підприємства постачання відправили обладнання, яке допоможе українським громадянам, які багато чого пережили, в таких елементарних речах, як доступ до води й електрики", - підкреслив міністр клімату Ларс Огор.

Данська пожертва складається з чотирьох низьковольтних трансформаторів з аеропорту Копенгагена, а також релейного захисту і сталевих дротів, придбаних компанією Energinet для захисту електромережі та електроустановок.

Релейний захист призначений для контролю роботи електрообладнання. У разі аварії або припинення роботи пошкоджену частину мережі буде відключено, щоб запобігти поширенню аварії.

Сталеві дроти будуть підключені до повітряних ліній, підвішених над землею, і допоможуть транспортувати електроенергію на великі відстані в Україні. Grundfos також надає обладнання для водопостачання, зокрема водяні насоси, теплообмінники та резервуари для води.

Загалом буде передано понад 40 тонн енергетичного обладнання. Закупівля обладнання компанією Energinet фінансується Міністерством закордонних справ Данії в рамках надзвичайної допомоги Україні.

Нагадаємо, Данія та Норвегії домовилися спільно передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Крім того, раніше уряд Норвегії вирішив безоплатно передати Україні 12 комплектів дизельних поїздів.

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