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Норвегія до кінця року передасть Україні 12 дизель-поїздів

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Осло, Четвер 30 березня 2023 16:05
Норвегія до кінця року передасть Україні 12 дизель-поїздів Фото: міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд (flickr.com/194358262@N06)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії ухвалив рішення пожертвувати Україні 12 комплектів дизельних поїздів. Раніше українська сторона просила про таку допомогу.

Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

"Ми зможемо відправити чотири з них до літа і, ймовірно, ще вісім протягом року", - заявив він.

Міністр вважає, що дуже важливо, щоб поїзди були відправлені в Україну.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони перебувають у стані війни, і необхідно перевозити багато матеріалів, продовольства і цивільної допомоги. Уся інфраструктура має вирішальне значення для того, щоб це сталося, і ми як країна хочемо зробити свій посильний внесок". Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нігорд.

Нагадаємо, раніше Україна одержала вісім танків Leopard 2 від Норвегії.

Крім того, Норвегія у співпраці зі США надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

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