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Дания передаст в Украину 40 тонн энергооборудования

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Понедельник 03 апреля 2023 19:53
Дания передаст в Украину 40 тонн энергооборудования Иллюстративное фото: Дания передаст в Украину 40 тонн энергооборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании в рамках двустороннего сотрудничества передаст Украине энергетическое оборудование весом 40 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства климата, энергетики и коммунальных услуг Дании.

"Разрушение россиянами привело к тому, что украинское население во многих местах теперь не только пострадало от ужасов войны, но вынуждено справляться с повседневной жизнью без электричества и воды в кранах. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала помогать сколько может. Я горжусь тем, что датские компании и предприятия снабжения отправили оборудование, которое поможет многое пережившим украинским гражданам в таких элементарных вещах, как доступ к воде и электричеству", - подчеркнул министр климата Ларс Огор.

Датское пожертвование состоит из четырех низковольтных трансформаторов из аэропорта Копенгагена, а также релейной защиты и стальных проводов, приобретенных компанией Energinet для защиты электросети и электроустановок.

Релейная защита предназначена для контроля работы электрооборудования. В случае аварии или прекращения работы поврежденная часть сети будет отключена, чтобы предотвратить распространение аварии.

Стальные провода будут подключены к воздушным линиям, подвешенным над землей, и помогут транспортировать электроэнергию на большие расстояния в Украине. Grundfos также предоставляет оборудование для водоснабжения, включая водяные насосы, теплообменники и резервуары для воды.

В общей сложности будет передано более 40 тонн энергетического оборудования. Закупка оборудования компанией Energinet финансируется Министерством иностранных дел Дании в рамках чрезвычайной помощи Украине.

Напомним, Дания и Норвегии договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, ранее правительство Норвегии приняло решение безвозмездно передать Украине 12 комплектов дизельных поездов.

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