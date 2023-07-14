Данія передала Україні дрони для пошуку мін: Резніков показав відео застосування

"Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для пошуку мін у рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповів голова українського Міноборони.

Ministroy of Defense of Denmark було забезпечено шістьма drones для міні-скінчитися як частина їхньої package для України.

Ці drones є використані для нетехнічної inspection of territories, включно з water bodies, для explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023

За його словами, використання таких дронів - найновіший підхід для обстеження територій на наявність мін.

Резніков подякував в.о. міністру оборони Данії Троельсу Лунду Поульсену за надану допомогу.

Допомога від Данії

Нагадаємо, Данія надає Україні як фінансову, так і військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Зокрема, країна вже погодилася передати танки Leopard, САУ Caesar і не тільки.

Також Данія є одним з лідерів коаліції з винищувачів для нашої країни. Вона погодилася навчати українських пілотів управлінню F-16, які розраховує отримати Україна.

Декілька тижнів тому Данія виділила новий пакет військової допомоги для України.