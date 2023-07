Данія передала Україні дрони для пошуку мін: Резніков показав відео застосування

"Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для пошуку мін у рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповів голова українського Міноборони.

Ці drones є використані для нетехнічної inspection of territories, включно з water bodies, для explosive ordnance. It is the latest innovative approach to… pic.twitter.com/aKhS50nQDr— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 14, 2023