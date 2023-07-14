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Данія передала Україні дрони для пошуку мін: Резніков показав відео застосування

Ілюстративне фото: Данія передала Україні дрони для пошуку мін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Данія надала українським військовим дрони, які здатні виявляти міни на суші та під водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для пошуку мін у рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповів голова українського Міноборони.

За його словами, використання таких дронів - найновіший підхід для обстеження територій на наявність мін.

Резніков подякував в.о. міністру оборони Данії Троельсу Лунду Поульсену за надану допомогу.

Допомога від Данії

Нагадаємо, Данія надає Україні як фінансову, так і військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Зокрема, країна вже погодилася передати танки Leopard, САУ Caesar і не тільки.

Також Данія є одним з лідерів коаліції з винищувачів для нашої країни. Вона погодилася навчати українських пілотів управлінню F-16, які розраховує отримати Україна.

Декілька тижнів тому Данія виділила новий пакет військової допомоги для України.

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