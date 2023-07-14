Дания передала Украине дроны для поиска мин: Резников показал видео применения

Дания предоставила украинским военным дроны, которые способны обнаруживать мины на суше и под водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.
"Министерство обороны Дании предоставило 6 беспилотников для поиска мин в рамках пакета помощи Украине. Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов", - рассказал глава украинского Минобороны.
По его словам, использование таких дронов - новейший подход для обследования территорий на наличие мин.
Резников поблагодарил и.о. министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена за предоставленную помощь.
Напомним, Дания предоставляет Украине как финансовую, так и военную помощь с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В частности, страна уже согласилась передать танки Leopard, САУ Caesar и не только.
Также Дания является одним из лидеров коалиции по истребителям для нашей страны. Она согласилась обучать украинских пилотов управлению F-16, которые рассчитывает получить Украина.
Несколько недель назад Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины.
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