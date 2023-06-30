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Ракети для ППО і не тільки. Данія виділила новий пакет допомоги для України

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П'ятниця 30 червня 2023 16:13
Ракети для ППО і не тільки. Данія виділила новий пакет допомоги для України Фото: в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Данія виділила понад 190 млн доларів, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Що увійшло до пакета допомоги

В оборонному відомстві зазначили, що високим попитом в Україні користуються ракети для ППО, інші види боєприпасів, транспортні засоби для саперних робіт. Також у Міноборони додали, що були виділені фінанси на закупівлю артилерійських снарядів.

"Це частина пакета пожертвувань для України, щодо яких уряд сьогодні провів консультації з Радою із зовнішньої політики", - йдеться у повідомленні.

В.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що сьогоднішній пакет допомоги посилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки необхідно.

"Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та безоплатно передаємо їх Україні, що є абсолютно необхідним для визвольної боротьби України", - додав чиновник.

Скільки коштів витратять на снаряди для артилерії

Троелс Лунд Поульсен повідомив, що Данія виділить майже 44 млн доларів на спільні закупівлі ЄС артилерійських боєприпасів для України.

"Міжнародна співпраця абсолютно необхідна для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і за допомогою численних пожертвувань ми і наші союзники посилаємо сильний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - додав в.о. міністра оборони Данії.

Пакет допомоги було складено на основі потреб і запитів з боку України.

Допомога від Данії

Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16. Також планується навчати до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування.

Також уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.

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