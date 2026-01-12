Спецпосланець Трампа по Гренландії звинуватив Данію в "окупації" острова

Позиція спецпосланця

Губернатор Луїзіани, призначений Дональдом Трампом на посаду спецпосланця, наголосив на важливості історичного контексту у відносинах між США, Данією та Гренландією:

Роль США: Лендрі у дописі зазначив, що під час Другої світової війни, коли Данія була окупована нацистами, суверенітет Гренландії забезпечували саме Сполучені Штати.

Звинувачення на адресу Данії: Політик стверджує, що після завершення війни Данія "знову окупувала" острів, проігнорувавши норми та протоколи ООН.

Характер відносин: Він підкреслив, що у питанні Гренландії для США йдеться про "гостинність, а не про ворожість".

Зазіхання США на Гренландію

За даними джерел Politico, Вашингтон розглядає можливість встановлення контролю над островом у найближчі місяці. Ймовірними термінами реалізації цих планів називають період до 4 липня (250-річчя незалежності США) або до проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Президент Дональд Трамп аргументує необхідність контролю над Гренландією стратегічними цілями: за його словами, острів "оточений" флотами Росії та Китаю, тому він критично важливий для оборони Сполучених Штатів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вже закликала США припинити погрози анексією, наголосивши, що Гренландія не продається.

Глава данського уряду Метте Фредеріксен наголосила на неприпустимості тиску з боку Вашингтона.

"Я рішуче закликаю Сполучені Штати припинити погрози на адресу історично близького союзника та на адресу іншого народу, який дуже чітко заявив, що вони не продаються", - додала прем'єрка.

Вона також зауважила, що безпека регіону вже забезпечена наявними міжнародними договорами та членством в Альянсі.