Данія оголосила про відправку до України гаубиць CAESAR: подробиці

Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.
Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.
"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", - додав міністр.
Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.
Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Міністерство оборони України продемонструвало роботу САУ CAESAR по російських окупантах.
Тим часом згідно з даними Handelsblatt, німецький виробник зброї Rheinmetall готовий передати ЗСУ бойові танки Leopard 1, Leopard 2 і британську модель Challenger 1.
Ще в жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани Парижу передати Україні додаткові гаубиці CAESAR. Ще тоді з початку війни ЗСУ було надано 18 одиниць самохідних гаубиць.
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