Дания объявила об отправке в Украину гаубиц CAESAR: подробности

Дания готова передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планирует отравить ВСУ 19 гаубиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
Правительство Дании уже провело консультации с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.
Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и заявил, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы украинским воинам.
"Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", - добавил министр.
Также Эллеманн-Йенсен отметил, что Дании важно сегодня найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления своей обороны для обеспечения безопасности страны.
Передача самоходных гаубиц приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады, из-за чего Дания сейчас рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.
"Я говорил с Ларсом Люкке Расмуссеном (министр иностранных дел Дании, - ред.)
который проинформировал меня о решении Дании предоставить Украине все 19 своих CAESAR. Мы глубоко благодарны за этот долгожданный шаг, над которым мы долго работали. Мы также обсудили дальнейшие шаги для усиления способности Украины защищать Европу", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Министерство обороны Украины продемонстрировало работу САУ CAESAR по российским оккупантам.
Еще в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа передать Украине дополнительные гаубицы CAESAR. Еще тогда с начала войны ВСУ было предоставлено 18 единиц самоходных гаубиц.
Между тем, согласно данным Handelsblatt, немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать ВСУ боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.
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