Дания объявила об отправке в Украину гаубиц CAESAR: подробности

Правительство Дании уже провело консультации с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.

Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и заявил, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы украинским воинам.

"Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", - добавил министр.

Также Эллеманн-Йенсен отметил, что Дании важно сегодня найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления своей обороны для обеспечения безопасности страны.

Передача самоходных гаубиц приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады, из-за чего Дания сейчас рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.

Какие характеристики гаубицы CAESAR

вес гаубицы составляет 32 тонны;

длина - 12,3 метра;

высота - 3,1 метра;

ширина - 2,8 метра;

скорость - 80 километров в час по дороге и 50 километров в час по бездорожью;

запас хода - 600 километров по дороге;

калибр - 155 мм;

осуществляет до 6 выстрелов менее чем за минуту;

дальность выстрела - 40 километров в зависимости от типа боеприпасов;

двигатель - V8, 420 лошадиных сил.

Кулеба приветствовал решение Дании

"Я говорил с Ларсом Люкке Расмуссеном (министр иностранных дел Дании, - ред.)

который проинформировал меня о решении Дании предоставить Украине все 19 своих CAESAR. Мы глубоко благодарны за этот долгожданный шаг, над которым мы долго работали. Мы также обсудили дальнейшие шаги для усиления способности Украины защищать Европу", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.