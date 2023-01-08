Наслідує традицію Цезаря. Міноборони показало роботу французької САУ по окупантам

Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому знято роботу САУ CAESAR по російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оборонного відомства у Twitter .

"Історики стверджують, що Гай Юлій Цезар спав лише 3 години на добу і працював ночами. Українська CAESAR дотримується цієї традиції", - йдеться в повідомленні.

На відео, знятому у слоу-мо видно, як українські військові запускають снаряди із САУ.