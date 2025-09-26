Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро

У рамках 27-го пакета допомоги Данія виділяє кошти на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України.

Також Данія виділить частину коштів на "інші форми допомоги", але відомство не уточнило які саме.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, - це збільшити внесок в українську оборонну промисловість. Саме тому сьогодні ми додатково виділяємо майже 1,6 мільярда крон на так звану "данську модель", - зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У 2024 році Україна та Данія запровадили нову модель допомоги Україні та передачі озброєння. Її назвали "данською". Країни фінансують закупівлю озброєння для Сил оборони України в українських виробників.

Загалом Данія передбачила на "данську модель" у період 2024 - 2027 років близько 5,9 млрд крон (понад 920 млн євро).

На цей час ухвалені зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон (2,9 млрд євро) у межах данської моделі з 2024 до 2027 року. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу.